«Отвести от себя подозрения»: как Запад препятствует расследованию терактов на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» являются терактом, совершённом на государственном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также добавил, что на одном из трубопроводов может оставаться неразорвавшееся взрывное устройство. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме Совбезу и Генассамблее всемирной организации заявил, что Дания, ФРГ и Швеция отказались сотрудничать с Россией в расследовании подрыва газопроводов. На этом фоне РФ продолжает подготовку проекта резолюции о создании комиссии под эгидой ООН для расследования диверсий. Эксперты полагают, что за терактом, скорее всего, стоит Вашингтон, поэтому Запад не допустит проведения объективного международного разбирательства по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на газопроводах «Северный поток» терактом, совершённом на государственном уровне. Об это он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

«Нам очень сложно заниматься собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта. То, что это теракт, — уже ни для кого не секрет. Это по-моему все уже признали. Причём теракт, совершенно очевидно, совершённый на государственном уровне, потому что никакие любители подобной акции совершить не могут», — указал Владимир Путин.

Президент также сообщил, что судно «Газпрома» обнаружило свидетельство возможного наличия ещё одного взрывного устройства на трубе «Северного потока».

«На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошёл подрыв... Это самые уязвимые места в газопроводе. Это стык труб», — сказал российский лидер.

Он добавил, что, по оценкам специалистов, данный столбик может быть антенной, которая нужна, чтобы привести в действие взрывное устройство.

«Мы бы хотели получить разрешение от датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше — сформировав международную группу экспертов, взрывников, которые могут работать на такой глубине, — провести необходимое обследование. А если нужно — и обезвредить это взрывное устройство, если оно там есть, конечно. Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счёт подумать... и когда сочтут возможным — дадут нам ответ», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также назвал несостоятельными версии ряда западных СМИ о том, что за терактом могли стоять некие «проукраинские группировки». По словам президента, взрывы подобной мощности и на такой глубине могут выполнить лишь специалисты, которые поддерживаются «всей мощью государства, которое располагает определёнными технологиями».

Письмо в ООН

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме Совбезу и Генассамблее всемирной организации заявил, что Дания, ФРГ и Швеция отказались сотрудничать с Россией в расследовании подрыва газопроводов.

Из документа следует, что Москва, в частности, предлагала Дании, ФРГ и Швеции создать совместные следственные группы, но получила отказ.

Письмо Небензи было направлено в СБ и ГА ООН вместе с копией переписки России с Германией, Данией и Швецией о расследовании диверсий на трубопроводах. По словам дипломата, из этих документов следует, что Берлин, Копенгаген и Стокгольм не делятся с Москвой информацией о ходе следствия.

«Эти страны утверждают, что «российские власти информируются о проходящем расследовании диверсией». Это совершенно не соответствует действительности. На самом деле власти Дании, Германии и Швеции отвергли без каких-либо удовлетворительных объяснений все предложения о сотрудничестве по установлению исполнителей атак на трубопроводы, а также обстоятельств вокруг них, которые предложила Российская Федерация», — указал Небензя.

О том, что западные страны отказываются от сотрудничества с РФ в вопросе расследования ранее заявлял и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Москва направляла несколько запросов по этому поводу Германии, Дании и Швеции, но не получила от них ответа.

«Мы и публично, и письменно от имени нашего Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина направили обращения к его коллегам в Германии, Дании и Швеции. Отправляли большое количество официальных дипломатических нот в эти страны с просьбой дать нам ответы и позволить участвовать в осмотре участка газопроводов, которые стали объектом террористического акта. Никакой внятной реакции, кроме того, что они сами разберутся», — сказал Лавров 10 марта в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

Василий Небензя

AP

© Seth Wenig

По его словам, на сентябрьские письма председателя правительства России Михаила Мишустина со стороны западных стран и вовсе не было никакого ответа.

«Это к вопросу о манерах, но не только. Думаю, здесь помимо манер ещё скрывается и растерянность этих стран. Они не знают, что возразить, особенно после того, как С. Херш (автор журналистского расследования взрывов на СП. — RT) опубликовал результаты своих изысканий и обещал продолжить публиковать дополнительные оценки, дополнительные выводы. Для нас это послужило дополнительным фактором, заставившим внести резолюцию Совета Безопасности ООН, которая сейчас обсуждается, и которую обязательно поставим на голосование. Мы хотим расследований», — приводит слова Сергея Лаврова сайт МИД РФ.

Прогресса в расследовании нет

Стоит отметить, что в данный момент Россия разрабатывает проект резолюции СБ ООН о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Известно, что документ будет предусматривать создание специальной комиссии под эгидой генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша. На рассмотрение Совбеза текст резолюции планируется внести до конца марта.

Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Как отметила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «российская делегация провела четыре раунда переговоров, пытаясь выработать приемлемый для всех членов Совбеза текст». По её словам, поиск «столь необходимого компромисса будет продолжен, учитывая важность установления заказчиков и исполнителей теракта».

Дипломат также обратила внимание на появившуюся недавно информацию о том, что в ходе обследования одной из ниток трубопровода в исключительной экономической зоне Дании «на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен «предмет», который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства».

Как отмечает Мария Захарова, данная находка ещё раз «подчёркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении генсекретарём ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем».

Представитель МИД РФ добавила, что возможное препятствование созданию такой комиссии со стороны западных стран будет свидетельствовать о том, что они пытаются помешать установить истину в расследовании диверсий на СП.

«Уход стран «коллективного Запада» от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», — заключила дипломат.

Между тем в расследовании, которое ведут европейские страны, никакого прогресса нет. Об этом 14 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Никакого прогресса (в расследовании. — RT) нет. Вы знаете, что мы будем продолжать настаивать на расследовании с нашим участием», — приводит его слова ТАСС.

«Под военным прикрытием»

Напомним, три нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны в сентябре 2022 года.

В РФ расценили атаки на трубопроводы как акт международного терроризма, а также указали на то, что за диверсией могут стоять Соединённые Штаты как наиболее заинтересованная в этом преступлении сторона.

Последствия подрыва «Северных потоков»

AP

© Swedish Coast Guard

В феврале 2023 года о вине Вашингтона заявил и американский журналист Сеймур Херш. Он опубликовал расследование, в котором говорится, что США заминировали «Северные потоки» в июне 2022 года, а в сентябре ВМС Норвегии дистанционно активировали взрывные устройства.

По словам аналитиков, версия о вине США является наиболее правдоподобной.

«За терактами на трубопроводах стоят США, потому что никто кроме них не имеет возможности технически это осуществить. Вся операция проходила под военным прикрытием и с участием военных служб, которые имеют отношение к Вашингтону или Лондону», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По этой причине, отмечают аналитики, Запад во главе с Вашингтоном не заинтересован в проведении объективного расследования с участием представителей России.

«Запад пытается создать необходимую ему медийную картинку, поэтому сотрудничество с РФ им совсем не выгодно. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы расследование было проведено объективно, а его результаты были признаны как нашими, так и их экспертами», — указал Владимир Брутер.

Аналитики считают, что именно для создания нужной Вашингтону медийной картинки западные СМИ недавно обнародовали со ссылкой на «источники» информацию о том, что трубопроводы якобы взорвали украинцы.

«Дмитрий Песков, назвавший эти сообщения вбросом и попыткой отвлечь внимание, абсолютно прав. Западу нужно было придумать какую-то версию, чтобы отвести от себя подозрения. Ведь если подтвердится, что теракт устроили спецслужбы Великобритании и Соединённых Штатов, то это может быть приравнено к нападению на Россию, что повлечёт ответные действия», — заявил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

Специалисты называют вынесение Россией вопроса о расследовании диверсий на уровень ООН логичным шагом. Однако, как полагает Алексей Подберёзкин, западные страны, скорее всего, наложат в Совбезе ООН вето на российский проект резолюции.

В свою очередь Владимир Брутер отметил, что Германия, Швеция и Дания даже в случае принятия такой резолюции будут иметь возможность мешать следствию.