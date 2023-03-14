Замглавы МИД России заявил об отсутствии прогресса в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Прогресс в расследовании подрывов «Северных потоков» отсутствует. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Никакого прогресса нет. Вы знаете, что мы будем продолжать настаивать на расследовании с нашим участием», — приводит ТАСС его слова.

Грушко добавил, что Россия готовит по данной теме проект резолюции в Совете Безопасности ООН.

Ранее стало известно, что Россия распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими диверсию на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.