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Замглавы МИД России заявил об отсутствии прогресса в расследовании ЧП на «Северных потоках»

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Прогресс в расследовании подрывов «Северных потоков» отсутствует. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Никакого прогресса нет. Вы знаете, что мы будем продолжать настаивать на расследовании с нашим участием», — приводит ТАСС его слова.

Грушко добавил, что Россия готовит по данной теме проект резолюции в Совете Безопасности ООН.

Ранее стало известно, что Россия распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими диверсию на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

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