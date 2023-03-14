Небензя: Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с ФСБ по «Северным потокам»

Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Генпрокуратурой и ФСБ России по расследованию диверсии на «Северных потоках», сообщил российский постпред Василий Небензя в письме для Совбеза и Генассамблеи ООН.

AP

© Seth Wenig