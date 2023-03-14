Небензя: Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с ФСБ по «Северным потокам»
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Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Россия распространила в ООН копию переписки со странами, расследующими диверсию на «Северных потоках».
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.
Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.