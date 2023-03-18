Следователи из Германии в начале года обнаружили одежду и волосы на яхте, которую якобы использовали в день подрыва «Северных потоков».

Об этом пишет Bild со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ордер на обыск и список с найденными на судне предметами.

В материале, как передаёт РИА Новости, отмечается, что следственные органы располагают предметами одежды, в их числе термофутболка фирмы Icebreaker и чёрная кепка Von Lamezan. На ней найдены волосы, которые в данный момент исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК.

Ранее издание Mysl Polska сообщило, что, организовав диверсию на «Северных потоках», США развязали войну с Европой.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на «Северных потоках», Россия продолжит добиваться ответов.

Лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш заявил, что обладает дополнительной информацией о ситуации с «Северными потоками», но он не может поделиться ею.