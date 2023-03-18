Херш заявил, что не раскрывает все данные о «Северных потоках» для защиты информаторов
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«Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые информируют меня», — рассказал он в интервью изданию Exxpress.
Херш добавил, что не сомневается в своей правоте по поводу описанных событий.
Ранее Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.
Он рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.