Херш: США изучали возможность подрыва «Северных потоков» ещё до начала спецоперации
«Это было ещё до начала боевых действий», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.
По словам Херша, военные водолазы заложили взрывчатку в июне, «когда казалось, что в вооружённом конфликте у украинцев всё в порядке».
Однако к концу сентября «появились свидетельства» наличия у ВСУ «серьёзных проблем».
Ранее стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».