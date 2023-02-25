Херш: США изучали возможность подрыва «Северных потоков» ещё до начала спецоперации

США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш.

«Это было ещё до начала боевых действий», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

По словам Херша, военные водолазы заложили взрывчатку в июне, «когда казалось, что в вооружённом конфликте у украинцев всё в порядке».

Однако к концу сентября «появились свидетельства» наличия у ВСУ «серьёзных проблем».

Ранее стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».