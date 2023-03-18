Mysl Polska: США подрывом «Северных потоков» объявили войну Европе

Организовав диверсию на «Северных потоках», США развязали войну с Европой.

Об этом говорится в материале издания Mysl Polska.

«Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы», — говорится в статье.

Уточняется, что одной из главных целей диверсии было усиление энергетической и экономической зависимости Европы от поставок американского СПГ.

Ранее лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.

Он рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.