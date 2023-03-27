«Принимаются все возможные меры»: в Кремле заявили, что Запад пытается «замотать» тему подрыва «Северных потоков»
- РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, может ли Россия запросить компенсацию за подрыв «Северных потоков».
«Если речь идёт всё-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств — пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершён без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом. Вот тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос», — сказал Песков.
В то же время представитель Кремля констатировал, что Запад принимает все меры для того, чтобы «замотать» и «заглушить» тему подрыва «Северных потоков», чтобы её не было на повестке дня.
«Вы видите, что странами Запада принимаются все возможные меры, чтобы «замотать», говоря по-русски, эту тему, чтобы её заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский допустил запрос о компенсации ущерба от подрыва газопроводов. Он также напомнил, что в феврале был распространён проект резолюции СБ ООН о проведении под эгидой Генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва «Северных потоков», но западные страны активно саботируют его работу. В документе содержится призыв ко всем странам — членам организации, в том числе к Дании, Швеции и ФРГ, сотрудничать с комиссией ООН в расследовании инцидентов.
«Мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях. Отказались германские, датские и шведские власти и от оказания правовой помощи и создания совместных следственных групп под предлогом защиты интересов национальной безопасности. Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.Также на russian.rt.com «Отвести от себя подозрения»: как Запад препятствует расследованию терактов на «Северных потоках»
Отметим, что в начале февраля лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обнародовал расследование о подрыве газопроводов. В нём среди прочего говорилось о решении президента США Джо Байдена совершить такой шаг под прикрытием натовских учений BALTOPS 22 и при поддержке ВМС Норвегии.
Впоследствии в эксклюзивном интервью RT журналист прояснил целый ряд деталей. Так, он указал, что в Белом доме не только не заинтересованы в расследовании «этой истории», но и «даже не собираются её опровергать».
«Никто ничего не признаёт и, по-моему, никогда не признает в силу того, чем это грозит», — подчёркивал Херш.
После этого в ряде американских и немецких СМИ были опубликованы материалы, в которых утверждалось, что к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть причастна Украина. Якобы взрывы осуществила некая «проукраинская группировка». При этом представители киевского режима отвергли утверждения, опубликованные западной прессой, заявив, что украинская сторона якобы не имеет отношения к диверсии.
В Кремле же назвали серию публикаций западных СМИ про украинский след в деле о подрывах газопроводов «скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания».
В свою очередь, Владимир Путин согласился с выводами Сеймура Херша о причастности Вашингтона к инциденту.
«Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован службами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», — заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
Добавим, что 27 марта в Совете Безопасности ООН запланировано голосование по проекту российской резолюции о проведении расследования терактов на «Северных потоках». Как сообщал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, соавторами документа выступили специалисты из КНР, а экспертная работа над текстом велась более месяца.
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