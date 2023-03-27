«Принимаются все возможные меры»: в Кремле заявили, что Запад пытается «замотать» тему подрыва «Северных потоков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе делают всё, чтобы «замотать» тему подрыва «Северных потоков». По словам представителя Кремля, Москва сделает всё возможное, чтобы не дать этому случиться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, может ли Россия запросить компенсацию за подрыв «Северных потоков».

«Если речь идёт всё-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств — пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершён без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом. Вот тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос», — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля констатировал, что Запад принимает все меры для того, чтобы «замотать» и «заглушить» тему подрыва «Северных потоков», чтобы её не было на повестке дня.

«Вы видите, что странами Запада принимаются все возможные меры, чтобы «замотать», говоря по-русски, эту тему, чтобы её заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский допустил запрос о компенсации ущерба от подрыва газопроводов. Он также напомнил, что в феврале был распространён проект резолюции СБ ООН о проведении под эгидой Генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва «Северных потоков», но западные страны активно саботируют его работу. В документе содержится призыв ко всем странам — членам организации, в том числе к Дании, Швеции и ФРГ, сотрудничать с комиссией ООН в расследовании инцидентов.

«Мы получили фактически отписки о проводимых этими странами собственных расследованиях. Отказались германские, датские и шведские власти и от оказания правовой помощи и создания совместных следственных групп под предлогом защиты интересов национальной безопасности. Такие действия лишь усиливают наши сомнения в беспристрастности и объективности расследований», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

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Отметим, что в начале февраля лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обнародовал расследование о подрыве газопроводов. В нём среди прочего говорилось о решении президента США Джо Байдена совершить такой шаг под прикрытием натовских учений BALTOPS 22 и при поддержке ВМС Норвегии.

Впоследствии в эксклюзивном интервью RT журналист прояснил целый ряд деталей. Так, он указал, что в Белом доме не только не заинтересованы в расследовании «этой истории», но и «даже не собираются её опровергать».

«Никто ничего не признаёт и, по-моему, никогда не признает в силу того, чем это грозит», — подчёркивал Херш.

Также по теме «Оценить масштаб угроз»: как Россия добивается расследования теракта на «Северных потоках» В Совете Безопасности ООН на понедельник, 27 марта, запланировано голосование по проекту российской резолюции о проведении...

После этого в ряде американских и немецких СМИ были опубликованы материалы, в которых утверждалось, что к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть причастна Украина. Якобы взрывы осуществила некая «проукраинская группировка». При этом представители киевского режима отвергли утверждения, опубликованные западной прессой, заявив, что украинская сторона якобы не имеет отношения к диверсии.

В Кремле же назвали серию публикаций западных СМИ про украинский след в деле о подрывах газопроводов «скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания».

В свою очередь, Владимир Путин согласился с выводами Сеймура Херша о причастности Вашингтона к инциденту.

«Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришёл, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован службами Соединённых Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», — заявил российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Добавим, что 27 марта в Совете Безопасности ООН запланировано голосование по проекту российской резолюции о проведении расследования терактов на «Северных потоках». Как сообщал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, соавторами документа выступили специалисты из КНР, а экспертная работа над текстом велась более месяца.