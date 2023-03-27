Странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы «замотать» тему подрыва «Северных потоков» и убрать её из повестки дня, но Россия не позволит им этого сделать.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться», — сказал представитель Кремля.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

После этого ряд американских и европейских СМИ опубликовали серию материалов о якобы непричастности Белого дома к диверсии. В некоторых газетах появились версии о том, что за терактом стоит некая «проукраинская группировка». В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

По мнению президента России Владимира Путина, Соединённые Штаты теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на трубопроводах, чтобы поставлять свой сжиженный природный газ.

Сам Херш выразил мнение, что президенту США Джо Байдену не хватит мужества и честности признать, что его администрация и он сам причастны к подрыву.