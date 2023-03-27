Кремль считает оправданным требование компенсации за подрыв «Северных потоков»

Кремль считает оправданным предъявление Россией требований о компенсации за подрыв «Северных потоков» после установления виновных, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил журналистам.

«Если речь идёт о саботаже со стороны одного или нескольких государств, а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа, террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры, не мог быть совершён без участия государства и специальных государственных служб со всем их потенциалом, тогда, конечно, это будет оправданно», — сказал представитель Кремля.

Глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский ранее заявил, что Россия со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба от подрыва газопроводов «Северный поток».

Президент России Владимир Путин отметил, что согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.