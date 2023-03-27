В МИД России допустили запрос о компенсации ущерба за взрывы «Северных потоков»

Россия со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток», заявил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», — сказал он РИА Новости.

Дипломат напомнил, что постпредство распространило проект резолюции СБ ООН о независимом международном расследовании инцидента. Однако, по словам Биричевского, западные страны саботируют работу по проекту резолюции, опираясь на отсутствие «добавленной стоимости» расследования.

Проект российской резолюции в СБ ООН призывает все страны — члены организации, в том числе Данию, Швецию и ФРГ, к сотрудничеству с комиссией ООН в расследовании инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом «Северных потоков», заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24», что согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.