МИД России: дальнейшая судьба «Северных потоков» пока не ясна

Судьба газопроводов «Северный поток» пока не ясна, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов «Северный поток», — цитирует его РИА Новости.

Биричевский отметил, что, по оценкам специалистов, повреждённые нитки могут быть восстановлены, однако для этого необходимы «политические и экономические предпосылки» со стороны Запада.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с подрывом «Северных потоков», заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24», что согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.