Соединённые Штаты нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.

«США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры», — цитирует документ РИА Новости.

В докладе отмечается, что последствия применения данного оружия могут быть сопоставимы с результатами применения ядерного оружия.

Ранее Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.