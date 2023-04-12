Парламентская комиссия: США нацелены на создание генно-инженерного биооружия

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Соединённые Штаты нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.
Парламентская комиссия: США нацелены на создание генно-инженерного биооружия
  • AP

«США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры», — цитирует документ РИА Новости.

В докладе отмечается, что последствия применения данного оружия могут быть сопоставимы с результатами применения ядерного оружия.

Ранее Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.

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