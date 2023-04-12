Совфед утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США
Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, после утверждения доклада обеими палатами российского парламента документ отправят руководству страны и в международные организации. Он также будет размещён в интернете.
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