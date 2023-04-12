Совфед утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США

Совет Федерации на заседании единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после утверждения доклада обеими палатами российского парламента документ отправят руководству страны и в международные организации. Он также будет размещён в интернете.