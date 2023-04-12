«Отработать гипотетический конфликт с Китаем»: США и Филиппины начали масштабные военные учения Balikatan 2023

Стартовали крупнейшие американо-филиппинские учения Balikatan 2023. В них задействованы 12,2 тыс. военнослужащих США. Всего в манёврах участвуют 17,6 тыс. военных. Официальная цель учений — отработка операций по разведке и наблюдению на местности, а также проведение боевых стрельб. Balikatan 2023 начались через день после завершения учений Китая. Как отмечают эксперты, манёвры США и Филиппин имеют провокационный характер и нацелены на противостояние КНР. Такие тренировки нанесут ущерб не только региональной стабильности, но и международной, считают аналитики.

Стартовали крупнейшие американо-филиппинские учения Balikatan 2023. В них задействованы 12,2 тыс. военнослужащих США. Всего в тренировках принимают участие 17,6 тыс. военных. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Манёвры, которые стали самыми масштабными за всю историю их проведения, продлятся до 28 апреля. О старте тренировок сообщили в пресс-службе 27-го авиационного крыла специальных операций ВВС США.

«Эти крупные учения укрепят способность объединённых сил работать сообща по всему военному спектру для реагирования на кризисные ситуации, поддержки местного населения и выполнения боевой задачи», — говорится в соответствующем пресс-релизе.

Отмечается также, что в ходе учений Balikatan 2023 американские военнослужащие будут работать «плечом к плечу» с вооружёнными силами Филиппин «для повышения оперативной совместимости».

Как говорится в сообщении, во время учений Вашингтон «создаст наиболее масштабное присутствие» боевых самолётов AC-130J в Индо-Тихоокеанском регионе и «в наивысшей степени задействует их функционал» со времён Вьетнамской войны «для поддержки» партнёров США.

«Вместе с 17-ой эскадрильей специальных операций (Boeing. — RT) KC-46 с авибазы ВВС Макконнел (штат Канзас, США) будет оказывать поддержку боевым самолётом AC-130J в операциях по дозаправке в воздухе и транспортировке дополнительных грузов и личного состава», — утоняется в заявлении для прессы.

В рамках манёвров буду использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для проведения разведки и рекогносцировки местности, говорится в сообщении.

«С авиабазы ВВС Кэннон 3-я эскадрилья специальных операций, функционирующая в качестве центра управления полётами (БПЛА. — RT) MQ-9 Reaper, в ходе тренировочных мероприятий в рамках учений Balikatan будет отрабатывать операции по разведке, наблюдению и рекогносцировке, а также по развёртыванию вооружений. MQ-9 — уникальное средство разведки, наблюдения и рекогносцировки, характеризующееся непревзойдённым временем пребывания в воздухе для поддержки ВС США», — отмечается в пресс-релизе.

Также по теме Тихоокеанский плацдарм: как США расширяют своё военное присутствие на Филиппинах Соединённые Штаты получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи Тайваня, а также в провинции Палаван на...

Также будет отрабатываться применение БПЛА «посредством спутниковой связи».

«Их запуск и посадка посредством спутников Satcom повышает гибкость Командования специальных операций ВВС США, уменьшая число людей, необходимых в местах передового развёртывания … в таких районах, как Индо-Тихоокеанский регион, а также во всём мире», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как информировали в посольстве США на Филиппинах, учения Balikatan 2023 позволят ВВС двух стран «отточить тактические, технические и процедурные аспекты», связанные с обеспечением безопасности на море, а также «согласовать ведение огня и маневрирование в общем и оспариваемом боевом пространстве».

По данным СМИ, в учениях помимо перечисленных самолётов, задействуют корабли, истребители, ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. Как отмечается, впервые ВС США и Филиппины будут совместно вести боевые стрельбы, в частности, ударом береговой артиллерии и авиации планируется потопить судно-мишень в филиппинских территориальных водах.

На просьбу прокомментировать, не вызовут ли недовольство Китая такого рода манёвры в Южно-Китайском море вблизи оживлённого морского пути, который, как считают в Пекине, идёт по их территории, филиппинский полковник Майкл Лохико ответил, что этот вопрос не обсуждался, но президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший намерен лично наблюдать за стрельбами. Кроме того, как пишут СМИ, в провинции Палаван, выходящей на Южно-Китайское море, во время тренировок стороны будут отрабатывать сценарий по возвращению якобы захваченного острова.

Как отмечает агентство Associated Press, США за счёт таких манёвров намерены продемонстрировать свои военные возможности в Азии на фоне стремления усиливать региональные альянсы, чтобы лучше противодействовать КНР. Ранее Вашингтон и Манила заключили соглашение о предоставлении американским военным доступа дополнительно к четырём филиппинским военным объектам, доведя их число до девяти. На них ВС США смогут размещать своё оружие и боеприпасы, а также присутствовать там на ротационной основе.

Против учений США и Филиппин, а также прибытия тысяч американских военных выступили активисты.

Филиппинские демонстранты против учений

AP

© Gerard Carreon

Одна группа участников протеста собралась возле главного штаба ВС в Кесон-Сити. Похожая акция прошла и возле посольства США в Маниле. Демонстранты выступили с призывом прекратить тренировки и сократить военное присутствие Соединённых Штатов на Филиппинах. По данным телеканала CNN Philippines, группа протестующих подожгла имитацию американского флага.

Как заявили представители местных профсоюзов рыбаков, учения в этом районе должны быть остановлены, поскольку они угрожают безопасности жителей, экологии и рыбному промыслу, сообщает газета INQUIRER. Как отмечается, рыбаки уже обращались к администрации президента по этому вопросу.

Китайский фактор

Учения Balikatan 2023 начались через день после завершения тренировок Китая около Тайваня. КНР 8 апреля начала трёхдневные манёвры под названием «Единый острый меч» в непосредственной близости от этого острова. Как отметил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, патрулирование и военные учения проходят в Тайваньском проливе, а также в морской акватории и воздушном пространстве к северу, югу и востоку от Тайваня.

Со своей стороны официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал военные учения НОАК в районе острова «необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР». Он охарактеризовал манёвры как серьёзное предупреждение сепаратистам, которые выступают за «независимость Тайваня».

В манёврах КНР с боевыми стрельбами были задействованы 11 кораблей ВМС КНР (эсминцы и фрегаты), а также 70 боевых самолётов. Целью учений стало полное окружение острова. При этом, по утверждению Тайбэя, 45 китайских воздушных судов вошли в зону опознавания ПВО Тайваня.

В то же время в американском Госдепе заверили, что у США имеется достаточно средств для обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе. По словам представителя ведомства, Вашингтон открыт для контактов с КНР и призывает Пекин к сдержанности в отношении Тайваня.

Напомним, учения Китая прошли после поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, где состоялась её встреча со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти. После беседы с Цай Инвэнь конгрессмен отметил в своём Twitter, что Соединённые Штаты должны продолжать поставки оружия Тайваню. Он также выступил за расширение сотрудничества с островом в сфере торговли и технологий.

В свою очередь, глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол высказал мнение, что США могут отправить военный контингент на Тайвань в случае, если КНР атакует этот остров.

«Сигнал Пекину»

Как отмечают эксперты, масштабные манёвры США и Филиппин имеют провокационный характер и нанесут ущерб региональной и международной стабильности.

«Balikatan 2023 подразумевают ещё большую милитаризацию в этом регионе, они будут способствовать усилению конфликтной обстановки, причём как в локальном, так и в глобальном масштабе. Такие действия Пентагона носят провокационный характер, и хотя США не хотят открытой фазы противостояния с Китаем, шаги Вашингтона ведут именно к такому сценарию, вне зависимости от того, отдаёт он себе в этом отчёт или нет», — заявил в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Он обратил внимание на масштаб начавшихся манёвров, ставших самыми крупными за всю историю проведения Balikatan.

«Это признают и сами американцы с учётом интенсивности, набора сил и средств, задействованных в этих учениях. В рамках таких тренировок отрабатываются различные мероприятия по боевому слаживанию, взаимодействию США и союзников. Для Вашингтона в его новых стратегиях Азиатско-Тихоокеанский регион представляет особое значение. И здесь надо принимать во внимание политическую составляющую, которая, безусловно, в этих учениях присутствует», — заметил аналитик.

Американская база на Филиппинах

Gettyimages.ru

© Gabriel Mistral

Ермаков подчеркнул, что Balikatan 2023 не случайно стартовали сразу после того, как завершились китайские манёвры в регионе.

«США проведением этих учений хотят продемонстрировать свою мощь, силу и готовность, в том числе, и в военном плане бросить вызов Китаю. Вашингтон уделяет большое внимание этому политическому и информационно-пропагандистскому аспекту. Однако такая демонстрация силы ведёт к снижению региональной стабильности. США также хотят послать сигнал Пекину, что они ни в коей мере не будут уступать, и для этого у них есть военный потенциал», — сказал собеседник RT.

В то же время Ермаков отметил, что такие провокационные действия со стороны Соединённых Штатов направлены на усиление давления на Китай.

«Мир переходит в такую фазу, когда крупные державы, прежде всего США, более открыто демонстрируют свою военную мощь и более дерзко осуществляют милитаристскую политику. Вашингтон и дальше будут всё активнее втягивать своих ближайших союзников в эту игру и наращивать численность антикитайской коалиции в регионе. Китай же будет адекватно на это отвечать, наращивая свою военную активность и реагируя на то, что вблизи его границ проходит такая милитаризация», — считает аналитик.

В свою очередь, как рассказал RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, характер и масштаб учений США и Филиппин говорят о том, что эти две страны пытаются «отработать в тренировочном режиме гипотетический конфликт с Китаем».

«Об этом свидетельствует в первую очередь то, что в манёврах задействованы и ВМС, и спутниковая группировка, и почти 20 тыс. военных. Кроме того, такой охват сил наталкивает на мысль, что создание горячей точки, потенциального конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединёнными Штатами и их союзниками крайне вероятно, причём не в очень отдалённой перспективе. В связи с этим истинные цели Balikatan 2023 — показать КНР, что в случае атаки на Тайвань Пекин столкнётся с жёстким сопротивлением», — отметил эксперт.

Кроме того, за счёт совместных манёвров на Филиппинах США преследуют цель «закрепить или попытаться продемонстрировать» своё доминирование на море, полагает Данюк. По его словам, особое значение имеет то, что учения проводятся вблизи Тайваня.

«Это, видимо, должно воодушевить Тайвань на то, чтобы он в случае конфликта под кураторством Вашингтона воевал до последнего жителя острова. Balikatan 2023 — это провокация в отношении Китая. Соединённые Штаты пытаются увеличить уровень напряжённости в регионе и делают это абсолютно осознанно, прекрасно понимая, что при таком раскладе вероятность прямого столкновения неизбежно увеличивается», — подчеркнул аналитик.

При этом Данюк выразил уверенность, что начавшиеся учения — не просто потенциальная угроза для КНР, а демонстрация того, что американцы воспринимают Китай «как своего врага».

«США демонстрируют, что готовы использовать страны, которые им подчиняются, чтобы нивелировать влияние Пекина в регионе. Американцы будут наращивать там своё военное и военно-технологическое присутствие, количество и масштабы учений, будет нарастать агрессивная риторика в отношении КНР со стороны не только США, но и их союзников — Филиппин, Японии, Южной Кореи. Balikatan 2023, а также другие шаги Вашингтона по противодействию КНР и в целом геополитический контекст говорят о том, что Азиатско-тихоокеанский регион, в частности, район вокруг Тайваня — это следующий в глобальном масштабе гипотетический театр боевых действий», — подытожил эксперт.