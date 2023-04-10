В МИД Китая назвали военные учения в районе Тайваня необходимой мерой

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что военные учения Народно-освободительной армии Китая в районе Тайваня являются необходимой мерой.
В МИД Китая назвали военные учения в районе Тайваня необходимой мерой
  • AP
  • © Liu Zheng

«Это серьёзное предупреждение, направленное против сговора сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», с внешними силами с целью провокации. Это необходимая мера для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

Позже, по данным тайваньских военных, 45 летательных аппаратов зашли в опознавательную зону ПВО острова.

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