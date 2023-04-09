На Тайване сообщили об обнаружении более 70 летательных аппаратов КНР возле острова

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Приближение более 70 летательных аппаратов и девяти кораблей КНР зафиксировано на Тайване. Об этом сообщили в оборонном ведомстве острова.
На Тайване сообщили об обнаружении более 70 летательных аппаратов КНР возле острова
  • AFP

«Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня были обнаружены 71 летательный аппарат и девять кораблей НОАК», — приводит ТАСС заявление Министерства обороны Тайваня.

По данным тайваньских военных, 45 летательных аппаратов зашли в опознавательную зону ПВО острова.

Ранее стало известно, что ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

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