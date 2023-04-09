На Тайване сообщили об обнаружении более 70 летательных аппаратов КНР возле острова
- AFP
«Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня были обнаружены 71 летательный аппарат и девять кораблей НОАК», — приводит ТАСС заявление Министерства обороны Тайваня.
По данным тайваньских военных, 45 летательных аппаратов зашли в опознавательную зону ПВО острова.
Ранее стало известно, что ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.