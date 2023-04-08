ВС КНР на учениях вокруг Тайваня отработали манёвры по окружению и сдерживанию острова

ВС Китая в ходе военных учений вокруг Тайваня отработали манёвры по формированию позиций полного окружения и сдерживания острова.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщается в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Так, в первый день в ходе учений были задействованы эсминцы и фрегаты ВМС НОАК, десантные группы, истребители, бомбардировщики, самолёты специального назначения ВВС НОАК, артиллерийские бригады и ракетные войска.

Отмечается, что учения вокруг Тайваня ВС КНР пройдут 8—10 апреля.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И заявил, что военные учения ВС КНР вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета Китая.

6 апреля тайваньское издание Liberty Times сообщило, что авианосец ВМС Народно-освободительной армии КНР «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и находился в 370 км к востоку от южной части Тайваня.