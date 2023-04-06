Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня

Авианосец ВМС Народно-освободительной армии КНР «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и сейчас находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня.

Об этом пишет тайваньское издание Liberty Times.

Как передаёт РИА Новости, это первый раз, когда авианосец покинул Южно-Китайское море.

Тайваньские военные считают, что это может быть частью учений, но из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать намерения авианосца.

Ранее в китайском МИД сообщили, что КНР примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия Соединённых Штатов и Тайваня.