Авианосец ВМС Китая «Шаньдун» вышел в океан и находится в 370 км от Тайваня
Об этом пишет тайваньское издание Liberty Times.
Как передаёт РИА Новости, это первый раз, когда авианосец покинул Южно-Китайское море.
Тайваньские военные считают, что это может быть частью учений, но из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать намерения авианосца.
Ранее в китайском МИД сообщили, что КНР примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия Соединённых Штатов и Тайваня.