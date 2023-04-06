МИД КНР: Китай примет «решительные меры» в ответ на ошибочные действия США и Тайваня

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КНР примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия Соединённых Штатов и Тайваня.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сказано в опубликованном заявлении МИД Китая.

«В ответ на ошибочные акты сговора Соединённых Штатов с Тайванем Китай примет решительные и сильные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — отмечает ведомство.

Ранее в Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией.

В ведомстве также возразили против нарушения Вашингтоном принципа «одного Китая» и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике.

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