Минобороны КНР: США должны прекратить любые официальные контакты с Тайванем

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Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией, заявили в Министерстве обороны Китая.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединённые Штаты под любыми предлогами и причинами», — сказано в заявлении.

Кроме того, в ведомстве возразили против нарушения Вашингтоном принципа «одного Китая» и положений трёх китайско-американских совместных коммюнике, а также любых контактов США с Демократической прогрессивной партией.

Ранее МИД Китая на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщил, что Пекин примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

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