МИД КНР на фоне визита в США главы Тайваня напомнил о суверенитете и принципе одного Китая

Министерство иностранных дел КНР на фоне визита главы Тайваня Цай Инвэнь в США сообщило, что Пекин примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«В ответ на серьёзно ошибочные акты сговора между США и Тайванем Китай примет решительные и эффективные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — передаёт заявление ведомства РИА Новости.

В материале сказано, что Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и придерживаться положений трёх совместных китайско-американских коммюнике.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти сообщил, что пока не собирается посещать Тайвань, при этом не исключил такой возможности.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в ходе контактов с Пекином на высоком уровне донёс позицию о неоправданности эскалации из-за поездки в США Цай Инвэнь.