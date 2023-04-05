Белый дом донёс до Китая мнение о неуместности эскалации из-за поездки главы Тайваня в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в ходе контактов с Пекином на высоком уровне донёс позицию о неоправданности эскалации из-за поездки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Цай Инвэнь 5 апреля провела встречу с председателем палаты представителей Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

«В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна», — заявила Жан-Пьер в ходе брифинга.

По её словам, американская сторона намерена продолжать держать открытыми каналы для коммуникаций.

Ранее Politico писала, что Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.