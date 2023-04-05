Politico: Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне

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Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Politico: Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить контакты на высоком уровне
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В статье говорится, что Пекин фактически заморозил двусторонние дипломатические контакты с Соединёнными Штатами на высоком уровне после февральского инцидента, когда США сбили китайский аэростат.

Источники издания рассказали, что китайская сторона не подтверждает назначение новой даты визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Кроме того, Пекин не согласовывает поездки других американских чиновников.

Также газета пишет, что на дальнейшую позицию Китая может повлиять планируемая на 5 апреля встреча спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

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