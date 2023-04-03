В США уверены в эффективности мер по защите разведданных от аэростата КНР

Короткая ссылка
США уверены в эффективности мер, которые были приняты для защиты разведданных от китайского аэростата, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
В США уверены в эффективности мер по защите разведданных от аэростата КНР
  • Gettyimages.ru

«Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты», — приводит РИА Новости слова Сингх.

Она отметила, что принятые меры помешали аэростату собрать больше информации об американских объектах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И изложил позицию Пекина по инциденту с китайским аэростатом и потребовал от Вашингтона устранить вред, нанесённый двусторонним отношениям в результате злоупотребления силой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить