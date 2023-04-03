В США уверены в эффективности мер по защите разведданных от аэростата КНР

США уверены в эффективности мер, которые были приняты для защиты разведданных от китайского аэростата, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы уверены в эффективности тех мер, которые были нами приняты», — приводит РИА Новости слова Сингх.

Она отметила, что принятые меры помешали аэростату собрать больше информации об американских объектах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И изложил позицию Пекина по инциденту с китайским аэростатом и потребовал от Вашингтона устранить вред, нанесённый двусторонним отношениям в результате злоупотребления силой.