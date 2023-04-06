Спикер палаты представителей США Маккарти заявил, что пока не собирается на Тайвань

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Спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти сообщил, что пока не собирается посещать Тайвань, при этом не исключил такой возможности.

Он провёл пресс-конференцию по итогам встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в штате Калифорния. 

«У меня сейчас нет каких-либо планов, но это не значит, что я не поеду. Я не поеду в качестве только представителя одной партии», — отметил Маккарти.

По его словам, вопросы каналов связи имеют значение вне зависимости от того, что у людей различается мнение.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в ходе контактов с Пекином на высоком уровне донёс позицию о неоправданности эскалации из-за поездки в США Цай Инвэнь.

Газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников заявила, что Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

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