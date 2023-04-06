Спикер палаты представителей США Маккарти заявил, что пока не собирается на Тайвань

Спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти сообщил, что пока не собирается посещать Тайвань, при этом не исключил такой возможности.

Он провёл пресс-конференцию по итогам встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в штате Калифорния.

«У меня сейчас нет каких-либо планов, но это не значит, что я не поеду. Я не поеду в качестве только представителя одной партии», — отметил Маккарти.

По его словам, вопросы каналов связи имеют значение вне зависимости от того, что у людей различается мнение.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в ходе контактов с Пекином на высоком уровне донёс позицию о неоправданности эскалации из-за поездки в США Цай Инвэнь.

Газета Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников заявила, что Пекин отвергает попытки Вашингтона возобновить проведение контактов на высоком уровне, в том числе телефонного разговора между американским лидером Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.