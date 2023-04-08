В НОАК заявили, что учения ВС КНР вокруг Тайваня направлены на защиту суверенитета

Военные учения ВС КНР вокруг Тайваня являются предупреждением сепаратистским и внешним силам, а также необходимой мерой защиты суверенитета Китая.

Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ши И.

«Это серьёзное предупреждение в отношении сговора и провокаций сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, с внешними силами», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал проводимые учения необходимой мерой для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Ранее в Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем.

В конце марта США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».