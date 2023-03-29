США пригласили Тайвань на «саммит за демократию»

Короткая ссылка
США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений», заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
США пригласили Тайвань на «саммит за демократию»
  • Gettyimages.ru

«Они вновь были приглашены, что соответствует нашим неофициальным отношениям и политикой Соединённых Штатов (в отношении. — RT) одного Китая, которая не поменялась», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Тайвань уже приглашали на подобный саммит в 2021 году.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить