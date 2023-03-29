США пригласили Тайвань на «саммит за демократию»

США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений», заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Они вновь были приглашены, что соответствует нашим неофициальным отношениям и политикой Соединённых Штатов (в отношении. — RT) одного Китая, которая не поменялась», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Тайвань уже приглашали на подобный саммит в 2021 году.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в декабре 2021 года заявили о контрпродуктивности организованного США «саммита за демократию».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это мероприятие является движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».