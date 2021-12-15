Путин и Си Цзиньпин назвали контрпродуктивным «саммит за демократию»
- РИА Новости
«Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что это мероприятие станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих.
Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил об антироссийской направленности инициированного США саммита.
На мероприятие пригласили 110 стран.