Путин и Си Цзиньпин назвали контрпродуктивным «саммит за демократию»

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о контрпродуктивности «саммита за демократию», организованного США, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин назвали контрпродуктивным «саммит за демократию»
  • РИА Новости

«Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что это мероприятие станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих. 

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил об антироссийской направленности инициированного США саммита.

На мероприятие пригласили 110 стран

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