«Удержать монополию»: какие цели преследуют манёвры Cobra Gold 2023 с участием США и Таиланда

В Таиланде начались международные военные учения Cobra Gold 2023, организованные Вашингтоном и Бангкоком. Манёвры считаются одними из самых масштабных в Юго-Восточной Азии. В этом году в них примут участие около 7,4 тыс. военных и наблюдателей из 30 стран, в том числе 6 тыс. военнослужащих США. В учениях будут задействованы летательные аппараты пятого поколения, морские десантно-штурмовые и воздушно-десантные силы, силы специального назначения. По мнению экспертов, Cobra Gold 2023 — часть стратегии США по наращиванию своего военного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон также стремится сплотить своих союзников в противостоянии с Китаем, считают политологи.

В Таиланде стартовали международные учения Cobra Gold 2023, организованные Вашингтоном и Бангкоком. Манёвры считаются одними из самых масштабных в Юго-Восточной Азии. В этом году в них примут участие около 7,4 тыс. военных и наблюдателей из 30 стран. Учения продлятся до 10 марта.

«Во время учений Cobra Gold, (в которых примут участие. — RT) около 6 тыс. (американских военных. — RT), будут задействованы летательные аппараты пятого поколения, морские десантно-штурмовые и воздушно-десантные силы, силы специального назначения. Совместно с нашими партнёрами мы будем проводить комплексные операции на земле, в море, в воздухе, в космосе и киберпространстве», — заявил на церемонии открытия манёвров глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акилино.

По словам экспертов, это самое многочисленное участие американских военных в Cobra Gold за последние десять лет. В 2022 году были также запланированы масштабные учения, однако из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» их программу свернули: в итоге в манёврах были задействованы менее 3,5 тыс. человек, из них 1,3 тыс. — из США.

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«В этом году учения Cobra Gold подготовят нас к многонациональному реагированию на будущие кризисы по всему диапазону вызовов в области безопасности. Данные мероприятия обеспечат преимущества для всех участвующих стран. Однако ещё более важным, чем (непосредственно. — RT) подготовка, является и то, что в ходе учений Cobra Gold развиваются отношения между странами, их лидерами и военнослужащими на всех уровнях», — заявил посол США в Бангкоке Роберт Годек.

Напомним, Cobra Gold ежегодно проводятся в Таиланде с 1982 года и являются одним из главных символов военного сотрудничества между Вашингтоном и Бангкоком. В них будет задействована совместная объединённая оперативная группа США и Таиланда.

Участники и сценарий

В основных мероприятиях Cobra Gold 2023, помимо США и Таиланда, примут участие военные из Индонезии, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. В тренировках по оказанию гуманитарной помощи будут задействованы военнослужащие из Австралии, Индии и Китая.

В качестве наблюдателей в этом году выступают представители из Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Камбоджи, Кувейта, Лаоса, Пакистана, Швеции и Шри-Ланки. Кроме того, к многонациональной группе планирования присоединились Бангладеш, Бруней, Великобритания, Канада, Монголия, Непал, Новая Зеландия, Фиджи, Филиппины и Франция.

Военная техника США в Таиланде

AP

© Sakchai Lalit

В ходе командно-штабных манёвров будет отрабатываться управление крупными силами для борьбы с угрозами на суше, море, а также в воздухе, киберпространстве и космосе. Отмечается, что участники учений изучат стратегии противодействия кибератакам, проанализируют, как бороться с последствиями космических явлений, таких как солнечные или геомагнитные бури, которые нарушают связь и спутниковые сигналы.

По сценарию полевых учений сухопутные войска, ВМС и ВВС проведут совместную наступательную операцию, в ходе которой произведут высадку морского десанта, прыжки с парашютом, эвакуацию гражданских лиц из зоны боевых действий и боевые стрельбы. Несколько тренировок будут посвящены оказанию гуманитарной помощи и реагированию на стихийные бедствия.

Антикитайский мотив

Как отмечают эксперты, в Азиатско-Тихоокеанском и более узко — в Индо-Тихоокеанском регионе усиливается напряжённость между Пекином и Вашингтоном из-за тайваньского вопроса, и американцы используют учения Cobra Gold для демонстрации силы.

«Основная идея этих манёвров заключается в том, что они могут быть подготовкой к вероятному конфликту между США и Китаем из-за Тайваня. Как правило, Штаты в одиночку ни с кем не воюют, а предпочитают создавать коалицию государств. Во время таких учений, как правило, отрабатываются различные операции по блокированию морского побережья, портов, высадке десанта, досмотру судов и т.д. — всё, что связано с ведением военных действий», — пояснил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В комментарии RT он подчеркнул, что эти манёвры являются не чем иным как очередным шагом в рамках политики сдерживания Китая.

«В этом регионе находится главный конкурент Вашингтона — Китай. Задача США и Запада заключается в том, чтобы синхронизировать действия своих союзников против КНР», — пояснил Блохин.

По мнению Юрия Кнутова, нынешние учения должны заставить задуматься китайское руководство.

«США расширяют своё присутствие путём увеличения количества походов ВМС в этот регион и военных учений. Наращивается группировка в районе Японии и Южной Кореи, усиливается взаимодействие с флотами Индии и других государств. Это делается с таким расчётом, чтобы в случае конфликта втянуть их в возможное противостояние с Китаем, которое может носить вооружённый характер», — пояснил эксперт.

Однако, несмотря на заметно обострившиеся в последнее время разногласия с США по тайваньскому вопросу, Китай не хочет усугубления противостояния, отметил Кнутов.

«Пекин не является союзником Вашингтона, но вынужден принимать участие в подобных учениях и даже обмениваться военной информацией, чтобы разрядить обстановку. Собственно говоря, Китай старается решить конфликт дипломатическими методами», — добавил аналитик.

Двойственный характер

Как отмечают политологи, в целом эти манёвры являются частью стратегии США по наращиванию своего военного потенциала в регионе.

«Надо отметить, что Cobra Gold — это самые крупные учения в Юго-Восточном регионе. Для Вашингтона здесь не просто важно наращивать количество вооружённых сил и ракетных установок, а расширять свой контроль над военными процессами. Поскольку это всё собирается под «зонтиком» Вашингтона, то, конечно же, США демонстрируют, что они способны управлять такими крупными войсковыми операциями в качестве менеджеров военных процессов», — заявил в беседе с RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Корабль США в Южно-Китайском море

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Таким образом Соединённые Штаты укрепляют связи с союзниками, одновременно демонстрируя им свою важность в обеспечении безопасности в регионе.

«США наращивают количество союзников, приучают их к своим военным стандартам, устанавливают свои идеологические приоритеты и одновременно дают понять, что при необходимости могут обеспечить привлечение крупных военных контингентов для решения любых проблем в ИТР. Так США пытаются удержать монополию или первенство в планировании военных операций в Азии», — подчеркнул Маслов.

Однако, как отметил эксперт, у манёвров есть и положительный аспект. «Помимо угроз на геополитической арене, все государства сталкиваются с угрозами другого рода: террористическими, природными катастрофами, а также угрозами, исходящими от неконтролируемых частных вооружённых формирований. И Cobra Gold показывают, что страны могут выступить единым фронтом против общих проблем, забыв о разногласиях», — пояснил Маслов.

На двойственный характер учений обратил внимание и Юрий Кнутов.

«С одной стороны, США получают возможность усилить свои позиции в регионе, а также подготовить плацдарм для потенциальной конфронтации с Китаем. С другой, они предоставляют возможность Китаю понизить градус отношений с Соединёнными Штатами, разрядить обстановку в регионе. Вместе с тем другие страны, входящие в Индо-Тихоокеанский регион, совместно с крупными геополитическими игроками могут обучиться противодействовать большинству современных угроз», — заключил Кнутов.