«Ни на какие уступки не пойдёт»: как Китай отреагировал на продажу оружия США Тайваню

Китай добавил в список неблагонадёжных компаний американские предприятия Lockheed Martin и Raytheon, которые, как считает Пекин, причастны к продаже вооружений Тайваню. Соответствующее решение Министерства коммерции КНР принято в целях защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны. Пекин прекращает импортную и экспортную деятельность, связанную с этими компаниями, а также запрещает им инвестировать в КНР. Кроме того, вводится запрет на въезд руководящего состава предприятий в страну. Ранее США заявили об одобрении ряда оружейных поставок для Тайваня. По мнению экспертов, такие транши подрывают суверенитет и нацбезопасность КНР, а потому вызывают соответствующую реакцию со стороны Пекина.

Китайские власти добавили в список неблагонадёжных компаний американские предприятия Lockheed Martin и Raytheon, которые, как считает Пекин, причастны к продаже оружия Тайваню. Соответствующее решение Министерства коммерции КНР опубликовано на сайте ведомства.

«Во имя защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития… принято решение внести в перечень неблагонадёжных субъектов компании Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense, которые причастны к продаже вооружений Тайваню», — говорится в сообщении министерства.

Это означает, что вышеупомянутым американским предприятиям запрещается проводить с Китаем «экспортно-импортные операции» и инвестировать в КНР. Кроме того, руководителям Lockheed Martin и Raytheon запрещается въезд в Китай, их разрешения на работу и пребывание, а также вид на жительство будут аннулированы.

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Кроме того, в сообщении Министерства коммерции КНР содержится предупреждение в адрес Lockheed Martin и Raytheon, что в случае поставок оружия Тайваню на компании будут наложены штрафы, вдвое превышающие стоимость контрактов.

«При начислении штрафов вышеупомянутым предприятиям будет использоваться дифференцированный подход: их сумма в соответствии с Постановлением о списке неблагонадёжных организаций будет выставляться в двойном размере от стоимости контрактов на поставку вооружений Тайваню, осуществлённых каждым предприятием», — говорится в заявлении китайского ведомства.

Напомним, в начале декабря 2022 года США одобрили возможную продажу Тайваню запчастей и оборудования для истребителей на сумму более $425 млн. Пекин выразил решительный протест из-за принятого Вашингтоном решения, подчеркнув, что примет действенные шаги для защиты своего суверенитета и интересов безопасности. По мнению китайских властей, продавая острову оружие, США обостряют напряжённость в Тайваньском проливе.

Впрочем, несмотря на протест Пекина, в конце того же месяца Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano и оборудования на $180 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны. По мнению представителей американского ведомства, данный шаг якобы помогает «укрепить безопасность получателя» вооружений, а также служит национальным и экономическим интересам Соединённых Штатов.

Антикитайский курс

Стоит отметить, что, несмотря на заявления американских властей о приверженности принципу одного Китая, Вашингтон оказывает Тайбэю значительную военную и политическую поддержку.

В последний раз отношения Китая и США серьёзно обострились из-за тайваньского вопроса летом 2022 года, когда занимавшая пост спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, являясь третьим по рангу лицом Соединённых Штатов после главы Белого дома и вице-президента, посетила с официальным визитом Тайвань. Она стала первым за последние 25 лет американским чиновником столь высокого уровня, прибывшим на остров вопреки предупреждению Китая. В КНР назвали приезд Пелоси провокацией, нарушением суверенитета республики и принципа одного Китая, после чего Пекин приостановил сотрудничество с США в ряде сфер, а также отменил рабочие встречи с представителями Пентагона. Кроме того, КНР объявила о санкциях в отношении Пелоси и её ближайших родственников, а после того, как американская чиновница покинула остров, ВС Китая провели масштабные военные учения вблизи Тайваня.

Впрочем, Соединённые Штаты, несмотря на протест КНР, продолжили тактику, направленную на поддержку Тайваня. Буквально через месяц после визита Пелоси на остров, в сентябре 2022 года, Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений, включая 100 тактических ракет AIM-9X Block II Sidewinder.

Тайваньские солдаты

AP

© Daniel Ceng

Позднее, в начале февраля 2023 года, новый спикер палаты представителей Соединённых Штатов республиканец Кевин Маккарти заявил, что не собирается брать в расчёт мнение китайских властей при планировании своего визита на Тайвань. По его словам, Пекин не может ему указывать, «куда ехать».

В свою очередь, 16 февраля заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью The Associated Press заявила, что в случае вооружённого столкновения с Китаем из-за Тайваня Соединённые Штаты, являясь главным союзником острова, будут учитывать опыт Украины. При этом Хикс признала, что, в отличие от украинского кейса, Вашингтону будет непросто пополнять оружейные ресурсы Тайбэя, особенно если Китай перекроет путь по океану. Поэтому Пентагон разрабатывает специальный план действий, как обеспечить Тайвань вооружениями. Замминистра обороны также заявила, что, хотя поставки оружия на Украину «не замедлили темпов оказания поддержки Тайваню со стороны США», многие обещанные Тайбэю военные поставки сопряжены с теми же трудностями, что и военное оснащение, поставляемое Киеву: ограниченность запаса комплектующих или проблемы с рабочей силой.

В связи с этим США инициировали процесс оказания Тайваню помощи в рамках президентских полномочий по выделению средств, что позволит Вашингтону отправлять оружие из государственных запасов, не прибегая для этого к заключению новых контрактов, пояснила Хикс.

«Накал в отношениях»

Как отметил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, Соединённые Штаты продолжат строить дальнейшие планы по поставкам оружия Тайваню, несмотря на то что такими траншами «подрывают суверенитет КНР и нацбезопасность республики».

«Именно из-за попыток вооружить Тайбэй для противостояния КНР Пекин и включил оружейные компании США в список неблагонадёжных. Это очередной этап накала отношений между Вашингтоном и Пекином после очередной волны объявлений США об одобрении оружейных поставок на Тайвань», — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Лукина, введённые санкции против Lockheed Martin и Raytheon — это «политический сигнал для Вашингтона».

«КНР таким образом предостерегает США от помощи Тайваню. Кроме того, это намёк для других американских компаний, что в следующий раз под санкциями могут оказаться и они, если будут поддерживать инициативы Вашингтона по милитаризации или другой поддержке Тайбэя», — пояснил аналитик.

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В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев назвал введение Китаем санкционных ограничений против двух американских оборонных предприятий «симметричной реакцией на шаги США по укреплению Тайваня».

«Это ответ на попытки Соединённых Штатов обострить ситуацию вокруг тайваньского вопроса. Китай не пытается первым идти на эскалацию, но всё же предпринимает шаги, которые являются демонстрацией того, что КНР ни на какие уступки по ситуации вокруг Тайваня не пойдёт», — констатировал эксперт в комментарии RT.

Впрочем, как считает Евстафьев, решение Пекина наложить ограничения на американские компании Lockheed Martin и Raytheon носит скорее символический и политический характер, нежели экономический. Как пояснил аналитик, предупреждение Пекина не станет катастрофой ни для самих США, ни для этих фирм, которые основную часть денег зарабатывают внутри Соединённых Штатов.

«Однако Пекин сможет найти способ, как ещё отомстить Вашингтону в случае очередных попыток укрепить оборону Тайваня», — уверен Евстафьев.