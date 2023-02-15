Замгоссекретаря Шерман: США не будут отказываться от политики единого Китая

Власти США не будут отказываться от политики единого Китая, несмотря на призывы в некоторых американских кругах, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Об этом она сказала на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

По её мнению, такая политика помогла сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе на протяжении десятилетий при президентах из числа республиканцев и демократов.

«И потому мы считаем, что данная политика не должна меняться. Мы придерживаемся её, поскольку она работает», — приводит слова Шерман ТАСС.

Ранее спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая при планировании поездок на Тайвань.

В конце декабря американский Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano и оборудования на $180 млн.