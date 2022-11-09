Демонстрация силы: как Пекин повышает боеготовность своей армии

Армия Китая должна повышать свою боеспособность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, на фоне усилившейся в последнее время неопределённости и нестабильности в сфере обеспечения безопасности страны актуальным является вопрос о защите её суверенитета. В этой связи командование должно содействовать модернизации армии и способствовать повышению её эффективности, отметил китайский лидер. Ранее он озвучил планы сделать к 2027 году армию Китая одной из сильнейших в мире. Эксперты считают, что власти КНР наращивают темпы усиления вооружённых сил на фоне вызовов в том числе и со стороны США. По мнению аналитиков, таким образом Пекин намерен продемонстрировать Вашингтону, что с ним не удастся разговаривать на языке силы и ультиматумов.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна повышать свою боеспособность, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекции Объединённого оперативного центра командования Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая.

«Вся армия должна сосредоточить все свои усилия на умении вести боевые действия, всецело работать над повышением своей боеспособности, наращиванием способностей побеждать и эффективно выполнять задачи, стоящие перед ней в новую эпоху», — приводит его слова агентство «Синьхуа».

Политик отметил, что сегодня возросли неопределённость и нестабильность в сфере обеспечения безопасности страны, а задачи, с которыми сталкивается НОАК, стали сложнее и многообразнее. В связи с этим «армия должна... решительно защищать национальный суверенитет», подчеркнул Си Цзиньпин. По его словам, для этого армейскому командованию необходимо в том числе содействовать внедрению инноваций в вооружённых силах и наращиванию их эффективности.

Ранее, в середине октября, на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) политик заявлял о необходимости усиления стратегических возможностей ВС. Он также озвучил планы к 2027 году трансформировать НОАК в «вооружённые силы мирового класса».

Ускоренными темпами

Китай сегодня быстрыми темпами проводит военную модернизацию, отмечают эксперты. Пекин принимает на вооружение новые типы боевых машин и кораблей, демонстрирует миру инновационные разработки.

В частности, 29 сентября ВМС страны продемонстрировали видеосъёмку своей самой передовой стратегической атомной подводной лодки проекта 094A, которая способна нести межконтинентальные баллистические ракеты. Она находится на вооружении с апреля 2021 года. Как отметили в китайских СМИ, субмарина может быть оснащена новейшими твердотопливными межконтинентальными ракетами JL-3, дальность полёта которых превышает 10 тыс. км, чего достаточно для поражения целей на территории США. Также в ролике был показан новейший вариант многоцелевой атомной подводной лодки проекта 093.

Во вторник, 8 ноября, в рамках 14-го международного авиационно-космического салона Airshow China в городе Чжухай была впервые представлена общественности гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21, также известная как Eagle Strike 21. Как отмечается в материале газеты South China Morning Post, её головная часть схожа с российской гиперзвуковой ракетой воздушного базирования «Кинжал» и имеет дальность полёта более 2 тыс. км. Ранее ВМС Китая демонстрировали лишь тестовый запуск YJ-21.

Кадры запуска гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21

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«Цель демонстрации YJ-21 на авиасалоне — предостеречь США от вмешательства в планы Пекина... поскольку ни одна из американских систем ПВО морского базирования не способна перехватить гиперзвуковую ракету», — пояснил в разговоре с изданием главред канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан.

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Высокие темпы развития китайского военно-промышленного комплекса отмечают и в России. Так, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в видеообращении на открытии экспозиции компании на Airshow China обратил внимание на развитие авиационных и беспилотных технологий КНР.

«Рособоронэкспорт» восхищён высокими темпами развития китайской промышленности. Особо хочу отметить мощный рост авиационных и беспилотных технологий в Китае», — заявил он.

Усиливающуюся военную мощь КНР отмечают даже в США. Глава стратегического командования вооружённых сил страны адмирал Чарльз Ричард 3 ноября заявил: «Наши возможности по сдерживанию Китая я оцениваю так: корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но это происходит, поскольку, по сути, они разворачивают свои силы на местах быстрее, чем мы».

По его словам, в перспективе при дальнейшем развитии ситуации в этом ключе станет неважно, насколько хороши американское командование и военные силы, так как их будет просто не хватать. И если США не восстановят динамику в решении своих проблем в ВПК, то не смогут занять выгодное положение в стратегическом сдерживании и обеспечении национальной обороны, подчеркнул адмирал.

«И эта проблема встанет перед нами в ближайшей перспективе», — добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин в Объединённом оперативном центре командования Центральной военной комиссии КПК

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Укрепление позиций на мировой арене

Эксперты считают, что, наращивая свою обороноспособность и боеготовность, Китай отвечает на современные вызовы и угрозы от потенциальных противников, которыми являются в том числе Соединённые Штаты с их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это подтверждают и в Минобороны КНР. В частности, официальный представитель ведомства Тань Кэфэй 4 ноября отмечал, что позиция Вашингтона по Тайваню вынуждает Пекин готовиться к войне. По его словам, США неустанно занимаются «выхолащиванием принципа одного Китая» и изо всех сил стремятся использовать Тайвань для сдерживания Пекина.

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«Эти порочные действия серьёзно нарушают суверенитет и территориальную целостность КНР, а также представляют серьёзную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе. Народно-освободительная армия Китая продолжает совершенствовать боевую подготовку и решительно выступает против вмешательства внешних сил и любой формы сепаратистской деятельности, поддерживающей «независимость Тайваня», — говорится в заявлении Тань Кэфэя.

Как напомнил в беседе с RT китаевед Николай Вавилов, Си Цзиньпин своим заявлением подтвердил курс на создание мощной армии Китая, который он избрал ещё десять лет назад.

«Слова Си демонстрируют его последовательность в выполнении поставленных стране задач по укреплению обороноспособности, которые он озвучил ещё во время своей самой первой поездки по стране в качестве лидера КПК в 2012 году. Он тогда посетил провинцию Гуандун, где заявил, что Китай должен создавать армию, способную побеждать в войне. И этот тезис прозвучал резонансно, так как предыдущий генеральный секретарь Ху Цзиньтао такого внимания развитию вооружённых сил не уделял», — пояснил эксперт.

Сейчас заявления политика звучат как никогда актуально в свете постоянных провокаций США и их попыток раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает аналитик.

«В Китае осознают, что в оборонных стратегиях США и НАТО он фигурирует как стратегическая угроза и что возможность столкновения в тех или иных формах с США и их союзниками возрастает. Это обуславливает модернизацию Вооружённых сил КНР. Помимо этого, у самого Пекина на фоне экономического роста страны расширяются амбиции. Недаром они делают ставку на укрупнение своего флота. Таким образом Пекин хочет утвердиться в качестве сильной морской державы и уравнять свои силы с коллективными силами партнёров США в АТР», — отметил Вавилов.

Китайские военные корабли

AFP

Сходного мнения придерживается доцент Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман. По его словам, Китай ведёт курс на ускорение модернизации своей армии, так как уже сегодня сталкивается с тем, что против него создаются военно-политические альянсы типа AUKUS, направленные на сдерживание КНР.

«Второй мотив китайских властей — это ситуация на Украине. В Пекине на живом примере могут наблюдать, как разворачивались бы события, если бы США захотели разыграть тайваньскую карту. Поэтому там предпочитают быть во всеоружии, если Вашингтон с союзниками попытается повторить украинский сценарий, но уже в отношении Китая. Наращивание военной мощи минимизирует возможность подобного рода провокаций, так как Запад будет видеть, чем это для него чревато», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Он также отметил, что Вашингтон будет пытаться использовать действия Китая по усилению своей армии для формирования в лице Пекина образа очередного «агрессора».

«Но, как бы это ни было парадоксально, жёсткие заявления Китая и его демонстрация своей военной мощи могут позитивно сказаться на отношениях между Пекином и Вашингтоном. Потому что США уважают в международных отношениях только силу, а если бы Китай её не демонстрировал, то с ним бы уже давно говорили на языке ультиматумов, санкций и разного рода обвинений. Однако в данном случае всё наоборот: чем мощнее Китай экономически, чем выше его боеспособность, тем больше у него возможностей не дать США ущемить его интересы на международной арене», — резюмировал Фельдман.