В Минобороны Китая заявили о подготовке армии на случай военного конфликта

Армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй.

Он напомнил, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая. Кроме того, Соединённые Штаты предпринимают попытки «использовать Тайвань для контроля над Китаем».

«Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил», — приводит РИА Новости слова Кэфэя.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства во внутригосударственные дела.