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В Минобороны Китая заявили о подготовке армии на случай военного конфликта

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Армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй.
В Минобороны Китая заявили о подготовке армии на случай военного конфликта
  • AP
  • © Andy Wong

Он напомнил, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая. Кроме того, Соединённые Штаты предпринимают попытки «использовать Тайвань для контроля над Китаем».

«Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил», — приводит РИА Новости слова Кэфэя.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства во внутригосударственные дела.

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