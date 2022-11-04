В Минобороны Китая заявили о подготовке армии на случай военного конфликта
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Он напомнил, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая. Кроме того, Соединённые Штаты предпринимают попытки «использовать Тайвань для контроля над Китаем».
«Народно-освободительная армия Китая продолжает обучение войск и подготовку на случай войны, решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил», — приводит РИА Новости слова Кэфэя.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против попыток сепаратизма на Тайване и внешнего вмешательства во внутригосударственные дела.