Си Цзиньпин: Китай против попыток сепаратизма на Тайване

Китай выступает против попыток сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство во внутригосударственные дела, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай выступает решительно против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил», — цитирует его ТАСС.

По словам государственного лидера, в качестве ответа на сепаратистскую деятельность и провокации извне в Китае вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства.

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Соединённые Штаты продолжат поставлять Тайваню оружие.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.