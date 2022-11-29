Узнать больше

Кирби: США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине

Короткая ссылка
Вашингтон продолжит поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы очень серьёзно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что в контексте использования собственных запасов вооружений Вашингтона для поставок иностранным государствам Кирби сказал, что американский лидер Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает подобные действия с целью «сохранить боеготовность самих США».

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине.

27 ноября в оборонном ведомстве Тайваня выявили четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь китайских самолётов недалеко от острова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить