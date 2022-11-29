Кирби: США продолжат поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Украине

Вашингтон продолжит поставки оружия на Тайвань, несмотря на военную помощь Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы очень серьёзно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны… и это не изменится», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что в контексте использования собственных запасов вооружений Вашингтона для поставок иностранным государствам Кирби сказал, что американский лидер Джо Байден совместно с Пентагоном каждый раз оценивает подобные действия с целью «сохранить боеготовность самих США».

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине.

27 ноября в оборонном ведомстве Тайваня выявили четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь китайских самолётов недалеко от острова.