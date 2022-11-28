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WSJ: на фоне помощи Украине США обеспокоены нехваткой оружия для поставок Тайваню

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Власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за масштабной военной помощи Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объёмом в $19 млрд», — говорится в публикации.

Отмечается, что поставки оружия Киеву уже ограничили возможности Пентагона по помощи Тайваню.

В частности, Вашингтон до сих пор не поставил Тайбэю 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, говорится в материале.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй заявил, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.

Также глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, её нельзя пересекать.

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