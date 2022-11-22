Узнать больше

В Минобороны Китая назвали тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Короткая ссылка
Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, её нельзя пересекать. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ.
В Минобороны Китая назвали тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США
  • AP
  • © Heng Sinith

«Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — приводит ТАСС его слова в ходе встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй заявил, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить