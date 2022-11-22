В Минобороны Китая назвали тайваньский вопрос красной линией в отношениях с США

Тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США, её нельзя пересекать. Об этом сообщил глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ.

«Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — приводит ТАСС его слова в ходе встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны Тань Кэфэй заявил, что армия Китая продолжает обучение войск на случай военного конфликта, Пекин призывает США не нарушать территориальную целостность КНР по ситуации вокруг Тайваня.