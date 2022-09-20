Пиар-акция для союзников: как США спекулируют на теме отправки своих военных на защиту Тайваня

США отправят своих военных на защиту Тайваня в случае «беспрецедентного нападения» со стороны КНР на остров, заявил президент Джо Байден. Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон привержен принципу одного Китая и не подталкивает Тайбэй к притязаниям на независимость. В администрации Байдена позднее уточнили, что США придерживаются «стратегической двусмысленности» в отношении темы возможного военного вмешательства для защиты Тайваня. В МИД КНР назвали заявление американского лидера грубым нарушением договорённостей Пекина и Вашингтона, а также ложным сигналом сепаратистским силам. Эксперты полагают, что США сегодня заинтересованы в расшатывании ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе для усиления давления на Китай, в связи с чем подобные провокации продолжатся.

Американские вооружённые силы примут непосредственное участие в защите Тайваня «в случае беспрецедентного нападения» со стороны Китая. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS выступил президент США Джо Байден. Он также утвердительно ответил на уточняющий вопрос ведущего о том, что Вашингтон готов пойти на этот шаг в отношении Тайбэя, тогда как Киеву в такой поддержке изначально было отказано.

При этом Байден подчеркнул приверженность США соблюдению принципа одного Китая и заявил, что Вашингтон не подталкивает Тайбэй к борьбе за независимость.

«Мы соглашаемся с тем, под чем давно подписались. Это политика одного Китая и то, что Тайвань сам принимает решения о собственной независимости. Мы не подталкиваем, не поощряем их к независимости. Это их решение», — отметил американский лидер.

После интервью в Белом доме уточнили слова Байдена. Представитель администрации пояснил CBS, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

«Официально США придерживаются «стратегической двусмысленности» в вопросе о том, стали ли бы американские силы защищать Тайвань, однако закон «Об отношениях с Тайванем» обязывает США помогать оснащать Тайвань для самообороны», — приводит телеканал его разъяснение.

Президент США Джо Байден

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На заявление Байдена отреагировали в Пекине. Как отметила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, подобные высказывания грубо нарушают политико-дипломатические договорённости между Пекином и Вашингтоном, включая принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике.

«Заявления американской стороны... серьёзно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — цитирует дипломата РИА Новости.

Настойчивая позиция

Джо Байден уже не в первый раз обещает Тайваню участие американских военных в защите острова. Схожее заявление он сделал 23 мая во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам переговоров в Токио. Тогда политик подчеркнул, что США «взяли на себя такое обязательство», и сравнил последствия силового сценария в отношении Тайваня с ситуацией на Украине. Как и в этот раз, представители Белого дома поспешили тогда уточнить слова главы государства, отметив в числе обязательств Вашингтона поставку острову военных средств для самообороны.

В начале сентября Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню вооружений более чем на $1,1 млрд. Согласно документам, опубликованным американским агентством по оборонному сотрудничеству, речь идёт о поставке 100 ракет класса «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на сумму $85,6 млн, 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и сопутствующего снаряжения на сумму $355 млн, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму $655,4 млн.

Как пояснила в комментарии СМИ спецпомощник президента США, старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер, планы Вашингтона по продаже оружия на столь большую сумму якобы связаны с попытками Китая изменить статус-кво Тайваня, что «ставит под угрозу мир и стабильность по ту сторону Тайваньского пролива».

«Крупнейшие угрозы, с которыми, как мы видим, столкнётся Тайвань, придут с моря и воздуха. Так что критически важно, чтобы они могли поддержать свою береговую оборону (противокорабельными ракетами. — RT) Harpoon, а свою ПВО — (управляемыми ракетами. — RT) Sidewinder», — заявила Розенбергер.

В посольстве КНР в Вашингтоне тогда раскритиковали этот шаг, назвав его вмешательством во внутренние дела Китая и «неверным сигналом сепаратистским силам».

«Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории. Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая и подрывают его суверенитет и интересы в области безопасности, продавая оружие Тайваньскому региону. Это... ставит под серьёзную угрозу китайско-американские отношения, а также мир и стабильность по ту сторону Тайваньского пролива», — подчеркнул пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

Военный на фоне стелы около Музея Коммунистической партии Китая в Пекине

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© Ng Han Guan

Курс на обострение

В конгрессе США также обсуждается законопроект, который предполагает выделение Тайваню $4,5 млрд в течение четырёх лет и кредитные гарантии на военные закупки на сумму до $2 млрд. Также в документе предлагается присвоить Тайбэю статус основного союзника США вне НАТО. Пока проект прошёл одобрение лишь в комитете по иностранным делам сената, и теперь ожидается его рассмотрение всем составом верхней палаты.

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При этом, по словам одного из авторов документа сенатора Боба Менендеса, документ якобы не ставит своей целью усиление напряжённости в отношениях с Китаем.

«Как раз наоборот. Мы занимаемся аккуратным и стратегическим уменьшением экзистенциальных угроз Тайваню, повышая цену силового взятия острова, чтобы оно стало слишком рискованным и недостижимым», — пояснил 14 сентября политик, слова которого приводятся на сайте комитета.

Причём, по данным СМИ, в Белом доме продвигаемый законопроект вызывает некоторые опасения. Как сообщало агентство Reuters, администрация Байдена ведёт переговоры с членами конгресса, чтобы скорректировать документ и исключить возможность нарушения им нынешней политики США по Тайваню.

Напомним, отношения США и Китая обострились после визита спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа. После её поездки Вооружённые силы КНР начали масштабные военные манёвры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня, ввели санкции против Пелоси и её ближайших родственников и ряд ограничений в отношении Тайбэя.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэе

Gettyimages.ru

© Chien Chih-Hung/Office of The President

«Провокации руководства США»

По словам руководителя школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Карнеева, США, несмотря на все заявления об угрозах Тайваню со стороны Китая, на деле не считают, что Пекин пойдёт на какие-либо силовые действия в ближайшие годы. Поэтому они делают такие заявления, которые носят провокационный характер, считает эксперт.

«Возможно, цель — выставить Китай слабым, утвердить превосходство США. Они же считают, что Китай не применит силу, поэтому демонстрируют свою всяческую безнаказанность и возможность действовать, как им вздумается», — пояснил собеседник RT.

Он также подчеркнул, что Соединённым Штатам выгодно сохранение неопределённых отношений с Китаем, в связи с чем и используется формулировка о «стратегической двусмысленности». Это позволяет Вашингтону оставлять за собой выбор в действиях и решениях, отметил аналитик.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT выразил мнение, что нынешняя протайваньская риторика в большей степени направлена на внутреннего потребителя.

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«Все эти заявления делаются, чтобы показать силу Америки для внутренней аудитории, которая придёт в ноябре на промежуточные выборы в конгресс. Вашингтону сегодня важно показать свою силу малой кровью, так как включение в полномасштабную войну он не потянет. Однако провокации руководства США сегодня демонстрируют плохую скоординированность, раз чиновникам Белого дома приходится поправлять собственного главу. Ведь его нынешнее выступление можно воспринять либо как откровенную глупость, либо как грубый политический шантаж», — сказал Судаков.

Вместе с тем он отметил, что США традиционно строят свою внешнюю политику на конфликтах, зарабатывая геополитические очки на мировых кризисах.

«Вероятный проигрыш на Украине больно ударит по демократам и по авторитету США, потому Вашингтону нужно срочно развязывать другие конфликты, чтобы участием в них поддержать реноме сверхдержавы. США всегда были страной, которая зарабатывает на крови и войне», — указал Судаков.

Между тем заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин считает, что заявление Байдена о возможной отправке американских ВС на защиту Тайваня могло быть некой пиар-акцией, направленной на союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ведь у них могут возникать закономерные вопросы, насколько США готовы вступаться за их интересы в случае конфликтных ситуаций. У тех же японцев и южнокорейцев могут появиться сомнения: а стоит ли так однозначно следовать американской повестке или лучше попытаться пройти серединным путём, чтобы не обрывать выгодные связи с Китаем? И Байден своими посулами Тайваню опосредованно успокаивает сателлитов, обнадёживая, что и они не будут оставлены Вашингтоном», — пояснил Луконин в комментарии RT.

Он уточнил, что неразбериха в политической позиции США в любом случае играет на руку Вашингтону.