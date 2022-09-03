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Госдеп США одобрил возможную продажу оружия Тайваню на сумму свыше $1 млрд

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Американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму свыше $1 млрд. Об этом заявили в американском агентстве по оборонному сотрудничеству, которое входит в состав Пентагона.

Как указывает РИА Новости, согласно документам, США намереваются продать Тайваню 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, а также снаряжение к ним стоимостью около $355 млн.

Кроме того, власти острова могут получить от Соединённых Штатов 100 ракет класса «воздух — воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около $85,6 млн.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден намерен попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд, в том числе 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух — воздух».

Официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню.

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