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Politico: Байден намерен попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд

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Президент США Джо Байден намерен попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, в частности, речь идёт о продаже 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух—воздух».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив.

При этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются политики единого Китая.

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