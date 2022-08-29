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В Белом доме напомнили, что США «не поддерживают независимость Тайваня»

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Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются политики единого Китая, заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Вместе с этим Вашингтон будет поддерживать остров в сфере безопасности, отметил чиновник.
В Белом доме напомнили, что США «не поддерживают независимость Тайваня»
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«Хотел бы подчеркнуть, что в наших подходах в отношении Тайваня ничего не изменилось: мы всё так же не поддерживаем независимость острова и придерживаемся политики единого Китая», — приводит его слова РИА Новости.

8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечал, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

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