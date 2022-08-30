В Белом доме заявили, что корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив.

«Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяет международное право, в соответствии с принципами свободы навигации», — цитирует её РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что данная политика соответствует целям Вашингтона по защите безопасности и стабильности Индо-Тихоокеанского региона.

При этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются политики единого Китая.

8 августа официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.