Посольство Китая: Пекин требует от Вашингтона прекратить продажу вооружений Тайваню

КНР требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню. Об этом заявил официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Продажа США оружия Тайваню серьёзно нарушает принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике, поощряет сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведёт к эскалации напряжённости в Тайваньском проливе», — приводит его слова РИА Новости.

Пэнъюй также отметил, что Китай требует, чтобы Соединённые Штаты прекратили контакты с Тайванем по военной линии.

Как сообщило издание Politico, президент США Джо Байден намерен попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на $1,1 млрд, в том числе 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух—воздух».