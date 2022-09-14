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Комитет сената США одобрил выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд

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Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи в размере $4,5 млрд.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Джим Риш.

Помимо выделения военной помощи, законопроект предполагает предоставление Тайваню кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд, а также присвоение статуса «основного союзника США вне НАТО».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставлять Тайваню оружие, необходимое для противостояния угрозе «со стороны КНР».

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