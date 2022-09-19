Китай сделал США представление из-за слов Байдена о помощи Тайваню

Китай выражает решительный протест США из-за заявлений президента США Джо Байдена по Тайваню.

«Заявления американской стороны грубо нарушают принцип одного Китая и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике, серьёзно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.