Байден: США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем

Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что Соединённые Штаты будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

«Да, если действительно произойдёт беспрецедентное нападение», — заявил он в ответ на вопрос о готовности США защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая.

Байден также заверил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом, и придерживаются принципа одного Китая.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином осудил провокации США вокруг Тайваня.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает проход двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе в качестве провокации.