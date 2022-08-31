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МИД России: проход кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе является провокацией

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Россия рассматривает проход двух кораблей ВМФ США в Тайваньском проливе в качестве провокации.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей ВМФ США по акватории Тайваньского пролива именно как новую провокацию, как часть цепочки провокаций, направленных на всестороннее сдерживание Пекина, оказания на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в регионе в целом», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что данные шаги США не способствуют укреплению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а, наоборот, делают обстановку более сложной и непредсказуемой.

28 августа агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил о приведении китайской армии в состояние повышенной боеготовности на фоне появления американских крейсеров.

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