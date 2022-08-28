ВС Китая привели в состояние повышенной боеготовности на фоне прохода крейсеров ВМС США
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По его словам, Восточная зона боевого командования НОАК сопроводила американские корабли и полностью проконтролировала их деятельность.
«Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее агентство Reuters сообщило о проходе двух кораблей ВМС США — Chancellorsville и Antietam — через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.