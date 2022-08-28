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Reuters: два корабля ВМС США проходят через Тайваньский пролив

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Два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за с визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на трёх американских чиновников.

По словам чиновников, речь идёт об американских крейсерах Chancellorsville и Antietam.

Проход всё ещё продолжается.

Ранее издание Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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