Reuters: два корабля ВМС США проходят через Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем из-за с визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на трёх американских чиновников. По словам чиновников, речь идёт об американских крейсерах Chancellorsville и Antietam. Проход всё ещё продолжается. Ранее издание Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии. 2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.