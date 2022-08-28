Reuters: два корабля ВМС США проходят через Тайваньский пролив
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на трёх американских чиновников.
По словам чиновников, речь идёт об американских крейсерах Chancellorsville и Antietam.
Проход всё ещё продолжается.
Ранее издание Bloomberg писало, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня Китай сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.